Служба безопасности Украину открыла въезд в страну испанским журналистам, которые работали на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Прислушиваясь к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, мы открыли въезд в Украину испанским журналистам Антониу Памплиету и Мануэлю Анхелю Састре», - написала она в Facebook.

При этом Гитлянская заверила, что при наличии законных оснований, угрозы национальной безопасности, Служба и в дальнейшем будет принимать такие ограничительные меры, в том числе и в отношении журналистов.

«Надо понимать, что против Украины уже четвертый год ведется информационная война, для этого привлекаются огромные финансовые и человеческие ресурсы», - подчеркнула она.

Напомним, 25 августа испанские журналисты Антониу Памплиегу и Мануэль Анхель Састре были выдворены из Украины в Нидерланды.

Репортерам запретили въезд в Украину до 2020 года.

Их уличили в распространении неправдивой информации о действиях подразделений ВСУ, в частности «бомбардировке» Первомайска в 2014 году и «затоплении» шахт Донецкого угольного бассейна.

Журналистские организации Испании в свою очередь обвинили Украину в цензуре.