Адвокат Максим Герасько, предоставленный экс-президенту Виктору Януковичу государством, не застал своего клиента в Ростове-на-Дону по адресу, предоставленному стороной защиты ранее.

Об этом он сказал Украинской правде.

«С Януковичем Виктором Федоровичем не довелось встретиться, его не было на месте. Однако нашел его адрес и дом, он там проживает, смог переговорить с охраной, оставил заявление, чтобы он связался со мной, полномочия и визитку», - рассказал он.

По словам Герасько, он находился в Ростове с 8-го по 12-е октября, дважды приходил по месту регистрации Януковича, однако напрасно:

«Я приходил дважды – 9-го и 11-го – результат аналогичный – «пока отсутствует». Мой клиент не отчитывается охране, когда отъезжает и прибывает. Однако охрана (полиция) четко дала понять, что мои документы будут переданы Виктору Федорович сразу по приезду. Поскольку суд спешит, продолжая назначать в сжатые периоды времени дело, я вынужден вернуться в Киев».

Герасько отметил, что ему не сообщили, где находится Янукович, однако охранники утверждают, что он проживает в Ростове-на-Дону по адресу, ранее указанному адвокатами - по ул. Еременко 81.

«К сожалению, мне не оставили номер телефона, чтобы я мог набрать подзащитного. А потому жду ответа от клиента», - рассказал адвокат, добавив, что кроме этого подготовил и направил несколько адвокатских запросов в Ростовский областной суд, Минюст, главное управление полиции РФ, направленные на сбор информации.

Адвокат объясняет, что без встречи и согласования правовой позиции представлять в дальнейшем интересы клиента невозможно, поскольку будет нарушено право на защиту.

«Высказывания прокурора о якобы затягивании дела опровергаются законом Украины «О бесплатной правовой помощи и не соответствуют действительности», - также отметил он.

На вопрос, за чей счет Герасько совершил поездку в Ростов, защитник ответил:

«Суд публично перед моей поездкой пообещал компенсировать расходы, поэтому я тратил собственные средства, однако надеюсь, что, поскольку публичные обязательства должны выполняться, надеюсь, что получу компенсацию».

В то же время, он не указал сумму средств, которую потратил на недельную поездку.

Герасько добавил, что все это время находился в Ростове, а путь его лежал через Беларусь и Москву, поскольку прямых авиасообщений с Россией нет.

Ранее адвокат Януковича Виктор Сердюк дал понять, что Герасько не имел подтверждения о встрече с его подзащитным и указал, что в последнее время и сам не имел коммуникации с клиентом.

Сердюк уточнил, что общается с Януковичем только лично, а средства связи с ним не используются.

Как известно, Оболонский райсуд Киева осуществляет относительно Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не появляется лично на допросы и в суд.

5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 5 октября Герасько отправился в Ростов-на-Дону для встречи с Януковичем, которая должна была стать первой. В связи с поездкой Герасько к своему подзащитному суд по делу о госизмене Януковича был перенесен с 11 на 19 октября.