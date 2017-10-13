также в разделеОбщество
Суд снял арест с имущества мэра Бучи 4
ГПУ сообщила о подозрении Кузьмину 8
Полиция и Нацгвардия переходят на усиленный режим службы 27
На Одесчине возле воинской части задержали 4 мужчин 22
ОБСЕ обратила внимание на коррупционную схему Баматюка 29
ГПУ вызвала Януковича на допрос 17 октября 29
Из-за празднования Дня защитника ГосЧС перешла на усиленный режим работы 28
Полиция задержала подозреваемых в покушении на замглавы Одесского облсовета 46
Закон о языковых квотах на ТВ вступил в силу 60
ФСБ обнародовала видео допроса захваченных украинских пограничников 67
Певец Бабкин публично назвал РФ агрессором 62
Главу Департамента госзакупок Минобороны взяли под домашний арест 43
12 октября. Картина дня 63
Во Львове задержали группировку, устраивавшую провокации по заказу РФ 81
Суд отправил Павловского под домашний арест 56
В РФ выпустили банкноту с оккупированным Севастополем 55
Украина сорвала создание рабочей группы по возвращению РФ в ПАСЕ 351
Заму Полторака стала плохо во время заседания суда 42

Адвокат Максим Герасько, предоставленный экс-президенту Виктору Януковичу государством, не застал своего клиента в Ростове-на-Дону по адресу, предоставленному стороной защиты ранее.

Об этом он сказал Украинской правде.

«С Януковичем Виктором Федоровичем не довелось встретиться, его не было на месте. Однако нашел его адрес и дом, он там проживает, смог переговорить с охраной, оставил заявление, чтобы он связался со мной, полномочия и визитку», - рассказал он.

По словам Герасько, он находился в Ростове с 8-го по 12-е октября, дважды приходил по месту регистрации Януковича, однако напрасно:

«Я приходил дважды – 9-го и 11-го – результат аналогичный – «пока отсутствует». Мой клиент не отчитывается охране, когда отъезжает и прибывает. Однако охрана (полиция) четко дала понять, что мои документы будут переданы Виктору Федорович сразу по приезду. Поскольку суд спешит, продолжая назначать в сжатые периоды времени дело, я вынужден вернуться в Киев».

Герасько отметил, что ему не сообщили, где находится Янукович, однако охранники утверждают, что он проживает в Ростове-на-Дону по адресу, ранее указанному адвокатами - по ул. Еременко 81.

«К сожалению, мне не оставили номер телефона, чтобы я мог набрать подзащитного. А потому жду ответа от клиента», - рассказал адвокат, добавив, что кроме этого подготовил и направил несколько адвокатских запросов в Ростовский областной суд, Минюст, главное управление полиции РФ, направленные на сбор информации.

Адвокат объясняет, что без встречи и согласования правовой позиции представлять в дальнейшем интересы клиента невозможно, поскольку будет нарушено право на защиту.

«Высказывания прокурора о якобы затягивании дела опровергаются законом Украины «О бесплатной правовой помощи и не соответствуют действительности», - также отметил он.

На вопрос, за чей счет Герасько совершил поездку в Ростов, защитник ответил:

«Суд публично перед моей поездкой пообещал компенсировать расходы, поэтому я тратил собственные средства, однако надеюсь, что, поскольку публичные обязательства должны выполняться, надеюсь, что получу компенсацию».

В то же время, он не указал сумму средств, которую потратил на недельную поездку.

Герасько добавил, что все это время находился в Ростове, а путь его лежал через Беларусь и Москву, поскольку прямых авиасообщений с Россией нет.

Ранее адвокат Януковича Виктор Сердюк дал понять, что Герасько не имел подтверждения о встрече с его подзащитным и указал, что в последнее время и сам не имел коммуникации с клиентом.

Сердюк уточнил, что общается с Януковичем только лично, а средства связи с ним не используются.

Как известно, Оболонский райсуд Киева осуществляет относительно Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не появляется лично на допросы и в суд.

5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 5 октября Герасько отправился в Ростов-на-Дону для встречи с Януковичем, которая должна была стать первой. В связи с поездкой Герасько к своему подзащитному суд по делу о госизмене Януковича был перенесен с 11 на 19 октября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги