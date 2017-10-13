Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал разработать имплементационный план закона об образовании. Об этом сказал на встрече с румынскими парламентариями в Бухаресте, сообщает спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

«Мы благодарны румынской стороне за откровенный диалог. Надо разработать имплементационный план закона. В этом важная роль и румынской общины», – отметил он.

По словам министра, закон не направлен против какого-то меньшинства. «Закон - о людях в первую очередь, а не о политике… Мы не лишаем нацменьшинств их права на образование», – подчеркнул Климкин.

Напомним, ранее Климкин заявил, что парламентарии Румынии выступают за конструктивный диалог при обсуждении языковой статьи украинского закона об образовании.

12 октября в ходе визита в Будапешт Климкин разъяснил венгерской стороне содержание образовательной реформы и представил аргументы о беспочвенности опасений по обеспечению прав венгерского меньшинства.

Сийярто после встречи с Климкиным не изменил свою позицию.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое содержит рекомендации, касающиеся Закона Украины «Об образовании».