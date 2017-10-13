Вчера, 12 октября, в Донецкой области произошло столкновение автомобилей Национальной гвардии Украины и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В средствах массовой информации была опубликована информация о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось около 12:00 на автодороге между населенными пунктами Орловка и Уманское между патрульным автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и якобы автомобилем Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что во время встречного разъезда на автодороге н.п. Орловка - н.п. Уманское Донецкой области произошло столкновение между военным транспортным средством Национальной гвардии Украины и автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«В результате ДТП никто не пострадал. По предварительной информации участники ДТП претензий друг к другу не имеют», – подчеркнули в штабе.