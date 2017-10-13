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В Белгород-Днестровском районе Одесской области военный патруль задержал гражданских местных жителей вблизи воинской части с целью проверке личности, сообщает пресс-служба генерального штаба Вооруженных Сил Украины со ссылкой на информацию Военной службы правопорядка.

«Около 20:28 вблизи воинской части дежурным подразделением и командиром воинской части были задержаны 4 гражданских лица на автомобиле «ВАЗ», которые приблизились к запрещенной зоне. На требование остановиться не реагировали и пытались убежать. Документов при себе не имели», - говорится в справке ВСП.

Отмечается, что задержанных передали сотрудникам Белгород-Днестровского отдела Национальной полиции, осмотрели транспортное средство и выяснили обстоятельства происшествия.

«Военная служба правопорядка обращается к гражданам Украины с просьбой соблюдать установленные правила нахождения и поведения вблизи военных частей, чтобы избежать подобных недоразумений. Все военные части являются объектами усиленной охраны», – сказа но в сообщении.

Напомним, 6 октября вблизи воинской части Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Одесской области, военнослужащими был задержан подозрительный мужчина, который вел наблюдение за военным объектом.
ForUm

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