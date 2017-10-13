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Курс Bitcoin поставил новый рекорд: в ночь с четверга на пятницу курс поднялся до $5856,1.

На 10:00 Bitcoin стоил $5555, по данным CoinDesk. 12 октября биткойн преодолел отметку в $5000 и стоил $5226, сообщает Укринформ.

Ранее Bloomberg сообщал, что одна из возможных причин роста валюты – недавнее сообщение о планах Goldman Sachs помочь своим клиентам торговать биткойном и другими криптовалютами. Но пока что, по данным издания, у Goldman Sachs нет ни бизнес-плана, ни инвестиций в биткойн.

Напомним, 12 октября курс Bitcoin превысил 5100 долларов и на максимуме достигал 5167 долларов, 
ForUm

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