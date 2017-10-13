Вчера, 12 октября, оперативниками и следователями одесской полиции совместно с областной прокуратурой и СБУ задержали предполагаемых исполнителей покушения на убийство первого заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин.

Он отметил, что по ст. 208 задержаны двое мужчин 1990 г.р. и 1994 г.р.

По словам Головина, ради «маскировки» преступники украли номерные знаки с другого авто.

«В настоящее время полицией и СБУ с привлечением КОРД проведен 31 обыск в помещениях и гаражах подозреваемых. Выявлено вероятное орудие преступления - автомобиль KIA и карабин калибра 5,6 мм. Также 2 карабина калибра 7,62 мм, 2 пистолета, 614 патронов различного калибра, 7 пистолетов травматического действия, 2 револьвера и 3 охотничьих ружья», – подчеркнул глава полиции Одесчины.

По информации Головина, преступники имели форму с шевронами полиции и маски. Кроме этого, полиция изъяла 14 мобильных телефонов, рации, номерные автомобильные знаки в том числе болгарские.

«Следствие располагает информацией о криминальных связях исполнителей покушения. Следственным управлением одесской полиции открыто уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) и ст. 115 (Умышленное убийство) УК», – подытожил он.

Напомним, 4 октября в центре Одессы совершено покушение на первого заместителя главы Одесского областного совета Олега Радковского. В пострадавшего попали четыре раза, он получил телесные повреждения и был госпитализирован.