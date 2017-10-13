Захваченных ФСБ РФ украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня действительно удерживают спецслужбы России.

Это подтверждает короткая видеозапись допроса украинцев, которую обнародовала пограничная служба российской ФСБ.

Видео – без звука – его сопровождает комментарий о том, что задержанным уже предъявлены обвинения.

«Задержанным 3 октября 2017 года за нарушение границы с Украиной в Российскую Федерацию военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) предъявлено обвинение», - сообщается на сайте ФСБ РФ.

Напомним, 3 октября во время проведения мониторинга участка государственной границы пропали два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда.

Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.

Пограничникам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ.

Прокуратура начала по данному факту уголовное производство.

В ГПСУ заявили, что пограничники могли быть захвачены силой.