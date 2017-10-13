Украина еще не доказала этническим общинам все преимущества нового закона об образовании. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



«Решение ПАСЕ – не поражение и не победа. Над выводами Венецианской комиссии будем работать. Но мы еще не доказали этническим общинам все преимущества закона», – написал он.

Климкин также сообщил, что его встреча с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Будапеште была непростой, «но основанной на аргументах». «Есть различия, но следующее – встреча министров образования», – отметил министра.

«Евроинтеграция венгров Украины должна происходить не путем паспортизацим, а через общее движение в ЕС. Мы не закрываем венгерские школы, а создаем возможности для их самореализации как в Украине, так и в Венгрии», – подчеркнул Климкин.

Напомним, в ходе визита в Будапешт Климкин разъяснил венгерской стороне содержание образовательной реформы и представил аргументы о беспочвенности опасений по обеспечению прав венгерского меньшинства.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое содержит рекомендации, касающиеся Закона Украины «Об образовании».