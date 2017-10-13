Певец Сергей Бабкин на концерте в Днепре назвал агрессором правительство России и заявил, что РФ захватила Крым.

«Товарищи активисты просят, чтобы я ответил на вопрос, считаю ли я Россию страной-агрессором. Сейчас я отвечаю на этот вопрос. Я считаю правительство Российской Федерации агрессором», – сказал певец, вызвав аплодисменты, сообщает 112 Украина.

Из зала к нему обратились зрители, что он «обещал о Крыме сказать».

«Разве не понятно, что Крым, нашу часть земли, захватили? Разве не понятно? Российская Федерация захватила Крым», – заявил Бабкин.

Напомним, 7 октября во Львове сорвали концерт украинского певца Сергея Бабкина, который гастролирует в России и Крыму.