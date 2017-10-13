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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Министерству иностранных дел страны начать подготовку к выходу из ЮНЕСКО — учреждения ООН по вопросам науки и культуры.

В нем премьер-министр Израиля назвал решение США выйти из состава ЮНЕСКО «смелым и высоконравственным» шагом, сообщает РБК.

Заявление премьер-министра Израиля распространено спустя всего несколько часов после того, как о своем решении выйти из состава ЮНЕСКО заявили США.

Напомним, 12 октября Госдепартамент США направил ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе из организации. Сообщается, что решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.
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