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Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг заявляет, что в текущем году наблюдатели подтвердили 400 жертв среди гражданского населения на Донбассе. Об этом он сообщил на брифинге в оккупированном Донецке.

«Все еще есть случаи нарушения режима прекращения огня, которые документирует Миссия. Были определенные дни, когда мы фиксировали почти до тысячи нарушений режима прекращения огня, а также другие дни, когда нарушения режима тишины снижались вдвое. Сейчас, к сожалению, продолжение боевых действий все еще приводит к гражданским жертвам. В период с 1 января 2017 года и по 12 октября подтверждено 400 жертв среди гражданского населения», - отметил Хуг.

Он не уточнил, сколько из этого количества человек погибли, а сколько получили ранения, сообщает УНИАН.

По его словам, это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Однако летом количество нарушений режима прекращения огня снизилось, и то же за этот период наблюдалось по количеству жертв среди гражданских. Поэтому наблюдается явное соотношение между количеством нарушений режима прекращения огня и количеством жертв среди мирного населения, миссия может подтвердить», - сказал Хуг.

Он напомнил, что причиной появления нарушений режима «тишины» служит размещение тяжелого вооружения в районах, где оно должно быть отведено на необходимое расстояние, а также близкое размещение сторонами вооружения у линии соприкосновения.

Напомним, по данным на начало августа, с начала конфликта на Донбассе погибли 2307 украинских военных.
ForUm

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