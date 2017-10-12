также в разделеОбщество
Во Львове задержали группировку, устраивавшую провокации по заказу РФ 28
Суд отправил Павловского под домашний арест 26
В РФ выпустили банкноту с оккупированным Севастополем 27
Украина сорвала создание рабочей группы по возвращению РФ в ПАСЕ 165
Заму Полторака стала плохо во время заседания суда 24
НАБУ задержало еще одного фигуранта «газовой схемы» Онищенко 17
В Раде подготовили законопроект о растаможке авто на еврономерах 58
Рева объяснил, кому оставят спецпенсии 44
Полторак готов уйти в отставку из-за коррупционного скандала 81
Полторак считает, что его зам не сбежит: на него завели три дела в России 32
ГПУ нагрянула с обысками в Нацкомиссию по ценным бумагам 23
«Киевэнерго»: Дата подключения соцобъектов к отоплению не определена 68
С ноября в ночных поездах можно будет купить первые блюда, сендвичи и десерты 30
Украина получила доступ к электронной логистической базе НАТО - 22
«Министру финансов ДНР» грозит до 12 лет тюрьмы 43
Еще двум чиновникам Минобороны сообщено о подозрении в растрате 52
Дело MH17: СБУ вызвала на допрос «Хмурого» и еще 4 россиян 46
Полиция начала расследовать драку, в которой пострадал нардеп Береза 44

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое содержит рекомендации, касающиеся Закона Украины «Об образовании».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит никому воровать в армии - иначе руки отрубит. 

Служба безопасности Украины предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал заявление президента Чехии Милоша Земана, предложившего решить вопрос потерей Крыма с помощью выплат Украине. 

Агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы можно рассматривать как скрытые территориальные претензии к Украине. Об это сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Соломенский райсуд Киева избрал заместителю министра обороны Игорю Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

Сегодня генеральная прокуратура Украины провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о готовности уйти в отставку, если следствие докажет вину его заместителя Игоря Павловского, который фигурирует в деле о многомиллионных хищениях в Министерстве обороны.

Госдепартамент США направил ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе из организации. 

Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным санкциям против РФ, введенным за нарушение территориальной целостности Украины. 

Задержанным 3 октября в Брянской области украинским пограничникам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ. 

В течение прошлых суток обстановка в районе проведения АТО продолжила обостряться – незаконные вооруженные формирования 41 раз нарушили режим тишины. 

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф энергогенерирующей компании «Киевэнерго» на централизованное горячее водоснабжение для населения на 4,5% и на 2% снизила тариф на отопление. 

Принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюция, которая имеет целью снятие политических санкций с делегации Российской Федерации, еще не гарантирует ее возвращение в ПАСЕ. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он также сообщил, что Украине и партнерам удалось сорвать создание в Парламентской ассамблее Совета Европы рабочей группы, которая должна была искать пути реформы СЕ, обеспечивающей возвращение России.

Ультрас футбольного клуба «Днепр» избили президента клуба «Днепр-1» народного депутата Юрия Березу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23