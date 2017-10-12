Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое содержит рекомендации, касающиеся Закона Украины «Об образовании».
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит никому воровать в армии - иначе руки отрубит.
Служба безопасности Украины предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.
Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал заявление президента Чехии Милоша Земана, предложившего решить вопрос потерей Крыма с помощью выплат Украине.
Агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы можно рассматривать как скрытые территориальные претензии к Украине. Об это сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Соломенский райсуд Киева избрал заместителю министра обороны Игорю Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.
Сегодня генеральная прокуратура Украины провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о готовности уйти в отставку, если следствие докажет вину его заместителя Игоря Павловского, который фигурирует в деле о многомиллионных хищениях в Министерстве обороны.
Госдепартамент США направил ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе из организации.
Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным санкциям против РФ, введенным за нарушение территориальной целостности Украины.
Задержанным 3 октября в Брянской области украинским пограничникам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ.
В течение прошлых суток обстановка в районе проведения АТО продолжила обостряться – незаконные вооруженные формирования 41 раз нарушили режим тишины.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф энергогенерирующей компании «Киевэнерго» на централизованное горячее водоснабжение для населения на 4,5% и на 2% снизила тариф на отопление.
Принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюция, которая имеет целью снятие политических санкций с делегации Российской Федерации, еще не гарантирует ее возвращение в ПАСЕ. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Он также сообщил, что Украине и партнерам удалось сорвать создание в Парламентской ассамблее Совета Европы рабочей группы, которая должна была искать пути реформы СЕ, обеспечивающей возвращение России.
Ультрас футбольного клуба «Днепр» избили президента клуба «Днепр-1» народного депутата Юрия Березу.
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