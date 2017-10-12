Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое содержит рекомендации, касающиеся Закона Украины «Об образовании».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит никому воровать в армии - иначе руки отрубит.

Служба безопасности Украины предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал заявление президента Чехии Милоша Земана, предложившего решить вопрос потерей Крыма с помощью выплат Украине.

Агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы можно рассматривать как скрытые территориальные претензии к Украине. Об это сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Соломенский райсуд Киева избрал заместителю министра обороны Игорю Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

Сегодня генеральная прокуратура Украины провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о готовности уйти в отставку, если следствие докажет вину его заместителя Игоря Павловского, который фигурирует в деле о многомиллионных хищениях в Министерстве обороны.

Госдепартамент США направил ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе из организации.

Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным санкциям против РФ, введенным за нарушение территориальной целостности Украины.

Задержанным 3 октября в Брянской области украинским пограничникам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ.

В течение прошлых суток обстановка в районе проведения АТО продолжила обостряться – незаконные вооруженные формирования 41 раз нарушили режим тишины.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф энергогенерирующей компании «Киевэнерго» на централизованное горячее водоснабжение для населения на 4,5% и на 2% снизила тариф на отопление.

Принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюция, которая имеет целью снятие политических санкций с делегации Российской Федерации, еще не гарантирует ее возвращение в ПАСЕ. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он также сообщил, что Украине и партнерам удалось сорвать создание в Парламентской ассамблее Совета Европы рабочей группы, которая должна была искать пути реформы СЕ, обеспечивающей возвращение России.

Ультрас футбольного клуба «Днепр» избили президента клуба «Днепр-1» народного депутата Юрия Березу.