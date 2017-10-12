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Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили группировку, которая по заказу представителей страны-агрессора устраивали провокационные акции во Львове, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники, прикрываясь социальными лозунгами, участвовали в акциях протеста, заказанных кремлевскими пропагандистами. Сотрудниками спецслужбы зафиксирована причастность «лидеров» группы к ряду актов вандализма, в том числе против консульских и дипломатических учреждений иностранных государств, функционирующих в регионе.

Оперативники СБУ также задокументировали, что участники группы распространяли в социальных сетях материалы, направленные на дестабилизацию политической ситуации в регионе. Комплексное экспертно-лингвистическое исследование установило наличие публичных призывов к насильственному свержению государственной власти в публикациях, которые злоумышленники распространяли в Интернете.

Во время восьми обысков по месту жительства и офисах радикалов правоохранители изъяли компьютерную технику и материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
ForUm

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