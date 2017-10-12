Задержанному по подозрению в коррупции замминистра обороны Игорю Павловскому некуда бежать из Украины – в России против него открыли три уголовных дела. Об этом сказал министр обороны Степан Полторак, сообщает 112 Украина.

«Думаю, все вопросы, связанные с обвинениями, надо задавать НАБУ, которое возбудило дело и ведет следственные действия. Генерал Павловский выполнял свои обязанности с первого дня агрессии, выполнял их достаточно профессионально, был руководителем АТО «Мариуполь» во время активных боевых действий там. Но если он причастен к преступлению, он должен за это ответить. Павловскому бежать точно некуда. Будучи руководителем АТО «Мариуполь», он получил три уголовных дела в РФ», - сказал Полторак.

Глава Минобороны, опираясь на данные электронной декларации Павловского, выразил сомнения в том, что у подозреваемого есть деньги, чтобы бежать в Европу или на острова.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины. Были задержаны заместитель министра и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов.

11 октября НАБУ сообщило о еще двух подозреваемых в этом деле.