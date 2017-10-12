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Столичные детсады и медицинские учреждения начали получать тепло, но дата подключения теплоснабжения для других объектов социальной сферы и бюджетных организаций и учреждений пока остается неопределенной, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Киевэнерго».

«Киевэнерго» подключает к централизованному отоплению объекты социальной сферы. Тепло начали получать детсады и медицинские учреждения. Дата подключения теплоснабжения для других объектов социальной сферы столицы и бюджетных организаций и учреждений пока остается неопределенной», – говорится в сообщении

В компании отметили, что в этом году начало отопительного сезона для учреждений социальной сферы осложняется разницей закупочной и предусмотренной в тарифе цены газа. Так, НАК «Нафтогаз Украины» продает ПАО «Киевэнерго» природный газ для бюджетных организаций по цене 7,9 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, а в тарифе на производство теплоэнергии заложена его стоимость как 4,94 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

«Таким образом, ежедневный фактический ущерб «Киевэнерго» от поставок тепла только социальным объектам столицы составит 1,2 млн грн и будет увеличиваться пропорционально снижению температуры окружающей среды. Всего к концу этого года ущерб может составить 541 млн грн. При этом источник его погашения не предусмотрен ни в городском, ни в государственном бюджетах. Эта ситуация делает непредсказуемыми качество и бесперебойность обеспечения теплом бюджетных организаций в грядущем отопительном сезоне», – сказано в сообщении.

Напомним, с 9 октября в столице начали подачу теплоносителя в больницы, детские сады и школы.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что запустить систему отопления для подачи тепла в дома киевлян планируют со следующего понедельника, 16 октября. 
ForUm

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