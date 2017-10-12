Попадание инородного тела привело к поломке эскалатора на станции «Крещатик» киевского метрополитена.

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, инцидент произошел 11 октября. Почти час понадобился специалистам для устранения повреждения. Причиной происшествия стали тонкие женские каблуки. Во время аварийных работ подняться со станции пассажиры могли только к улице Институтской или Городецкого, поскольку резервный эскалатор находится на капитальном ремонте.

Всего с начала года в подземке произошло 11 остановок эскалаторов с повреждением оборудования из-за попадания посторонних предметов. Еще 2051 случай по этой же причине обошелся без поломок. Всего за 9 месяцев зафиксировано 5280 остановок эскалаторов.

Стоит напомнить, что во избежание повреждения личных вещей или оборудования предприятия пассажирам следует придерживаться простых правил обращения в подземке. В частности, придерживать полы длинной одежды, не бросать посторонние предметы на балюстраду и не ступать за ограничительную линию.