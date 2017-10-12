Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и руководитель департамента ГФС Владимир Новиков должны завершить ознакомление с материалами досудебного расследования до 6 ноября.

Такое решение принял следственный судья Соломенского райсуда Киева, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Судья принял решение об установлении стороне защиты срока ознакомления с материалами досудебного расследования по подозрению главы ГФС Украины и руководителя Департамента ГФС Украины. Согласно решению суда, подозреваемые должны завершить ознакомление с материалами досудебного расследования до 6 ноября этого года», - отмечается в сообщении.

Правоохранители просили суд ограничить срок ознакомления с материалами 12 октября этого года.

Как ранее сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

7 августа суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество отстраненного Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.