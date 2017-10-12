Новая возможная дата разведения сторон у Станицы Луганской – 18 октября 2017 года. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время встречи с руководством СЦКК, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, для начала процесса разведения режим тишины на участке должно быть выдержан семь суток.

«Однако 9 октября украинской стороной СЦКК был зафиксирован случай нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ «ЛНР», о чем безотлагательно проинформировали СММ ОБСЕ. Теперь возможная дата разведения сторон – 18 октября 2017», - отмечается в сообщении.

Как сообщал ForUm, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. Им определены три зоны разведения подразделений ВСУ и незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября неподалеку от Золотого состоялось разведение сторон, а 7 октября – возле Петровского.

Отвод сил в районе Станицы Луганской неоднократно срывался из-за систематических обстрелов членами НВФ позиций украинских военных.