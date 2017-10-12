Цена на газ и тепло для населения этой зимой будет оставаться на уровне прошлого года, а 1 апреля 2018 года тарифы могут повыситься.

Об этом заявил в комментарии журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Укринформ.

«С 1 апреля совсем другая ситуация, и надо будет отслеживать рынок газа, который будет в Европе. Мы привязаны к немецкому хабу. Но для увеличения я не вижу оснований», - сказал Насалик.

Вместе с тем, он напомнил, что пока министерство не видит оснований для повышения цен на газ и тарифы на тепло для населения. Цены будут оставаться на уровне прошлого года до 1 апреля.

Напомним, в основе консенсус-прогноза Министерства экономического развития и торговли, опубликованного на сайте ведомства, заложен сценарий, предполагающий рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию – на 20%.