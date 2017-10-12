Автобус с молодежной сборной Украины по самбо попал в аварию под Воловцом Закарпатской области.

Как сообщает пресс-служба Федерации самбо, ДТП произошло в среду, 11 октября, вечером.

Автобус занесло на мокрой дороге, и он перевернулся на бок.

«Несмотря на пережитое событие, команда решила ехать на чемпионат мира, поединки которого 13-15 октября пройдут в Сербии», - отмечается в сообщении.

«К счастью, все живы, хотя и получили травмы – в основном забои и синяки, - сказал президент Национальной федерации самбо Украины Вадим Рогач, который тоже ехал в этом автобусе. - Две спортсменки остались в больнице - Алла Бегеба и Елизавета Дидоренко, у них подозрение на сотрясение мозга. Честно говоря, мы только утром начинаем чувствовать, у кого что болит. Но все же решили ехать на чемпионат мира - спортсмены хотят бороться. Может, успеем на взвешивание первого соревновательного дня, которое начнется сегодня в 18:00 в 12-ти весовых категориях».