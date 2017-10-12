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11 октября. Картина дня 50

Народный депутат от «Народного фронта» Юрий Береза, который пострадал 11 октября во время матча Второй лиги между «Днепром» и «Днепром-1», считает, что на стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается в Facebook спортклуба «Днепр-1», почетным президентом которого является Береза, передает 112 Украина.

«Я не знаю, как это квалифицировать, но из-за того, что творится на стадионе, должны вернуться правоохранители. Знаете, что было самое обидное? То, что приехали на футбол 700 детей из сельских школ области, в том числе из интернатов. И почему я не отошел и не отойду никогда в таких ситуациях, ведь идет увалень и бьет ребенка с ноги... А этот ребенок и так остался без родителей. Это неправильно и это не решается на футбольном стадионе», – сказал нардеп.

Он пообещал как законодатель сделать «все, чтобы ответ был довольно жестким».

«Те, кто приходит не болеть, а драться на стадион, – им не место на спортивных аренах... Идите в Вооруженные силы Украины и там проверяйте свою силу... В данный момент это и есть для меня внутренний враг», – заявил Береза.

Нардеп прокомментировал инцидент во время матча.

«На самом деле я не обижаюсь на больных людей. У меня дочь практически за минуту забрала внука, который до этого был у меня все время на руках. Представьте: внуку один год – и как он упорно хлопал в ладоши, поддерживая команду», – сказал он.

Напомним, ранее ультрас футбольного клуба «Днепр» избили народного депутата Юрия Березу, являющегося также президентом СК «Днепр-1», во время дерби в рамках первенства второй лиги.  Фанаты «Днепра» устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба и избив присутствующего на стадионе нардепа.  

 
ForUm

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