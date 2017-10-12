Подозрение задержанному по подозрению в растрате средств заместителю министра оборони Игорю Павловскому составляет 66 страниц. Об этом в эфире 112 Украина заявил народный депутат Антон Геращенко.

По его словам, о какой-либо конкретике по составу преступления пока говорить рано.

«По Павловскому подозрение составляет 66 страниц. Я буду его изучать, чтобы иметь свое суждение. Потому что нужно четко отделять лозунги и обвинения от конкретного состава преступления», - заявил он.

Как отметил нардеп, в ходе вооруженного конфликта на Донбассе генерал проявлял себя с хорошей стороны.

«Я знаю генерала Павловского, я помню его роль в обороне Мариуполя в 2014 году, в событиях под Дебальцево. Это смелый боевой генерал, который был на переднем краю и только в 2016 году ушел на документальную бумажную работу. Я сейчас поостерегся бы считать его заранее виновным, потому что зачастую многие такого рода обвинения не находят под собой подтверждения», - заявил Геращенко.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины. Были задержаны заместитель министра и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов.