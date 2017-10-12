Представители болгарского меньшинства в Украине поддержали новый закон «Об образовании». Об этом шла речь во время круглого стола по имплементации статьи 7 закона в Посольстве Республики Болгария, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«С принятием нового Закона «Об образовании» для болгарского меньшинства несколько меньше меняется, чем, например, для венгерской или румынской, потому что школы с обучением на болгарском уже давно работают по правилам, которые прописаны сейчас. Мы понимаем, что дети должны учить государственный язык», - сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Болгария Красимир Минчев.

На круглом столе присутствовали представители болгарского меньшинства Одесской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областей. Они отметили, что заложенный в Закон подход, когда в начальных классах дети учатся на родном языке, а в базовой и старшей школе – государственном, является наиболее продуктивным для изучения обоих языков.

«В нашей школе дети в начальной школе учатся на болгарском и имеют 5 часов на неделю изучения украинского языка. А с 5 класса, когда они качественно овладели государственным, дети переходят полностью на обучение на украинском, но продолжают изучать болгарский как предмет. И сейчас я со всей ответственностью могу сказать, что я на детях вижу, как это работает», - рассказала директор школы Болградского района Одесской области Мария Пинти.

Проблемные вопросы – подготовка учителей и учебников для изучения болгарского языка.

«У нас огромный дефицит учителей, которые могут действительно качественно обучать болгарскому языку. Это большая проблема для сельской местности. Кроме этого, в сельских школах, где техника не такая современная, должны быть очень хорошие учебники по изучению языка, иначе дети не смогут усвоить его», - отметил представитель болгарского меньшинства Запорожской области.

Заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей подчеркнул, что подготовка учителей – один из крупнейших вызовов МОН.

«Сейчас у нас стартует Новая украинская школа, и нам нужно переподготовить более 20 тыс. учителей. В бюджет 2018 мы уже заложили значительные средства на переквалификацию - 500 млн гривен. Они будут использоваться и на повышение квалификации учителей из школ нацменьшинств. Чтобы развеять все существующие мифы, хочу также подчеркнуть, что мы дадим стандарту образования 2 типовые учебные планы - для школ с украинским языком обучения и языком обучения нацменьшинств. В плане для нацменьшинств мы от 1 до 12 класса включим часы на изучение родного языка», - пояснил Хобзей.

Напомним, что 3 октября министр образования и науки Украины Лилия Гриневич встретилась с Послом Болгарии Красимир Минчев, где он заявил, что «Закон« Об образовании» дает новые возможности, чтобы наши дети хорошо владели как украинским, так и болгарским».