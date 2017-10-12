В течение прошлых суток обстановка в районе проведения АТО продолжила обостряться – незаконные вооруженные формирования 41 раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

В ответ силы АТО 28 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий один украинский воин получил пулевое ранение. На данный момент пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Прежде всего, существенно возросло количество провокаций на донецком направлении.

Так, после 18:00 дважды под долговременным огнем противника из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия оказались укрепления ВСУ у Авдеевки, Майорска, шахты Бутовка. Четыре раза враг из пулеметов и стрелкового оружия бил по защитникам Песков. В результате одного из таких обстрелов, около 18 часов, получил ранения один украинский военнослужащий.

Кроме того, в конце суток боевики применяли пулеметы неподалеку Зайцево и Невельского.

На приморском направлении вечером боевики из 82-миллиметровых минометов и различных видов гранатометов били по укреплениям сил АТО у Марьинки, Водяного, Широкино. Вооружение БМП противник дважды применял в районе Новотроицкого.

Неспокойно было и на луганском направлении. Здесь НВФ дважды обстреливали защитников Крымского, применяя при этом танк, минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы. Также дважды, уже ночью, под огнем пехотного вооружения боевиков оказались укрепления украинской армии на подступах к Новоалександровке.