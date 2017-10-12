также в разделеПроисшествия
Ультрас «Днепра» избили нардепа Юрия Березу 80
На стоянке автосалона в Харькове сожгли 4 BMW 74
За сутки в зоне АТО ранены 4 военных 43
Отравление грибами на Львовщине: в больнице умерли 2 человека 35
Российский суд арестовал двух украинских пограничников 318
На Херсонщине банда напала на автобус с пассажирами 123
На Львовщине 6 человек отравились грибами 61
Боевики увеличили количество обстрелов, в ход пошли минометы 33
За прошлые сутки в зоне АТО 19 обстрелов, ранен 1 военный 38
В Николаевской области горел локомотив пассажирского поезда 39
За прошлые сутки в зоне АТО ранен 1 военный 27
В Херсоне неизвестные подстрелили двух мужчин 50
На Львовщине до сих пор обесточены почти 70 населенных пунктов 23
Подозреваемый в изнасиловании 3-летней девочки внезапно умер в колонии 118
На Одесчине задержали мужчину, следившего за воинской частью 40
Нефтяное пятно в Каховском водохранилище ликвидировано 35
Ураган повалил 33 дерева во Львове 81
Под Радой произошли столкновения 85

В течение прошлых суток обстановка в районе проведения АТО продолжила обостряться – незаконные вооруженные формирования 41 раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

В ответ силы АТО 28 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий один украинский воин получил пулевое ранение. На данный момент пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.  

Прежде всего, существенно возросло количество провокаций на донецком направлении.

Так, после 18:00 дважды под долговременным огнем противника из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия оказались укрепления ВСУ у Авдеевки, Майорска, шахты Бутовка. Четыре раза враг из пулеметов и стрелкового оружия бил по защитникам Песков. В результате одного из таких обстрелов, около 18 часов, получил ранения один украинский военнослужащий.

Кроме того, в конце суток боевики применяли пулеметы неподалеку Зайцево и Невельского.

На приморском направлении вечером боевики из 82-миллиметровых минометов и различных видов гранатометов били по укреплениям сил АТО у Марьинки, Водяного, Широкино. Вооружение БМП противник дважды применял в районе Новотроицкого.

Неспокойно было и на луганском направлении. Здесь НВФ дважды обстреливали защитников Крымского, применяя при этом танк, минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы. Также дважды, уже ночью, под огнем пехотного вооружения боевиков оказались укрепления украинской армии на подступах к Новоалександровке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги