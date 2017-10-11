Полиция разыскивает группу воров, которые похитили около 350 тысяч долларов и килограмм золота в слитках из депозитных ячеек финансового учреждения в Киеве.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, по предварительной информации, в группе «работает» как минимум три человека.

Правоохранителям известно о трех преступлениях, к которым причастны злоумышленники.

В начале октября 2017 года в полицию поступило сообщение об исчезновении вещей и денег из кассы одного из банков в Подольском районе столицы. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Пострадавший – 54-летний предприниматель – рассказал правоохранителям, что некоторое время арендует ящик в депозитарии банковского отделения, где хранит 42 тыс. долларов США, 5 тыс. евро и килограмм золота в маленьких слитках. За неделю до событий ценности были на месте, а ныне мужчина обнаружил их отсутствие.

На месте в полицию обратился другой клиент – 42-летний житель Киева – с аналогичным сообщением. С его ящики исчезли 25 тыс. долларов США, 40 тыс. евро, 360 фунтов стерлингов.

Впоследствии поступило еще одно сообщение о краже в финансовом учреждении: с депозитного ящика жителя Киевской области тоже исчезли деньги.

Следственно-оперативные группы провели осмотр мест событий, опросили работников банка, пересмотрели записи с камеры видеонаблюдения.

Проведенным анализом полицейские установили, что к этим преступлениям причастны трое мужчин, которые снимали банковские ячейки на фальшивые паспорта с вклеенными в документы личными фотографиями.

Правоохранители разыскивают мужчин, изображенных на фото. Граждан, которые могут сообщить информацию о злоумышленников, просим звонить по телефону 098-868-18-88.

За помощь в установлении места нахождения воров гарантированное вознаграждение.