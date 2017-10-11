также в разделеСтолица
Подключать киевские дома к отоплению начнут 16 октября 25
На подключение киевских домов к теплу уйдет до 10 дней 31
Прокуратура: Разрушившего монумент Небесной сотни вандала не отпускали 35
В Киеве открыли звезду Нины Матвиенко 43
В Киеве до конца суток ветер усилиться до 15-18 м/с 108
КГГА: Школьная форма в Киеве не обязательна 50
КГГА обещает вернуть горячую воду всем киевлянам 32
Сегодня киевское метро будет работать дольше 95
В Киеве трамвай задавил мужчину 81
Порошенко открыл Театр на Подоле 68
Школы и больницы Киева начали подключать к отоплению 27
В Киеве во время марафона скончался мужчина 131
На столичном Подоле произошла стрельба, ранена девушка 101
Под Радой обнаженная активистка Femen поздравила Путина с днем рождения 122
Кличко рассказал, когда в Киеве начнется отопительный сезон 108
В Киеве прогремел взрыв, пострадал мужчина 54
В Киеве семь детей отравились бесплатным майонезом 42
Суд арестовал вандала, разбившего мемориал Героям Небесной сотни 40

Полиция разыскивает группу воров, которые похитили около 350 тысяч долларов и килограмм золота в слитках из депозитных ячеек финансового учреждения в Киеве.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, по предварительной информации, в группе «работает» как минимум три человека.  

Правоохранителям известно о трех преступлениях, к которым причастны злоумышленники.

В начале октября 2017 года в полицию поступило сообщение об исчезновении вещей и денег из кассы одного из банков в Подольском районе столицы. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Пострадавший – 54-летний предприниматель – рассказал правоохранителям, что некоторое время арендует ящик в депозитарии банковского отделения, где хранит 42 тыс. долларов США, 5 тыс. евро и килограмм золота в маленьких слитках. За неделю до событий ценности были на месте, а ныне мужчина обнаружил их отсутствие.

На месте в полицию обратился другой клиент – 42-летний житель Киева – с аналогичным сообщением. С его ящики исчезли 25 тыс. долларов США, 40 тыс. евро, 360 фунтов стерлингов.

Впоследствии поступило еще одно сообщение о краже в финансовом учреждении: с депозитного ящика жителя Киевской области тоже исчезли деньги.

Следственно-оперативные группы провели осмотр мест событий, опросили работников банка, пересмотрели записи с камеры видеонаблюдения.

Проведенным анализом полицейские установили, что к этим преступлениям причастны трое мужчин, которые снимали банковские ячейки на фальшивые паспорта с вклеенными в документы личными фотографиями.

Правоохранители разыскивают мужчин, изображенных на фото. Граждан, которые могут сообщить информацию о злоумышленников, просим звонить по телефону 098-868-18-88.

За помощь в установлении места нахождения воров гарантированное вознаграждение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги