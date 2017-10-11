Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили в автомобиле молдавской регистрации, следовавшем в Украину, георгиевскую ленточку.

По данным Госпогранслужбы, 29-летняя гражданка Молдовы на автомобиле Jaguar следовала из Кишинева через пункт пропуска «Кучурган». Во время процедур контроля в транспортном средстве правоохранители обнаружили георгиевскую ленту.

Об обнаружении лица, в действиях которого содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) проинформировали работников Национальной полиции.

Кроме того, поскольку женщина не смогла объяснить цель своего путешествия в нашу страну, было принято решение о запрете ей въезда сроком на 3 года.

Отметим, что на прошлой неделе также фиксировался подобный случай. Тогда в автомобиле гражданина Молдовы пограничники тоже обнаружили георгиевские ленты и пророссийскую символику. Гражданин по результатам собеседования получил запрет въезда на территорию Украины сроком на три года.

Напомним, в соответствии с законодательством за публичное использование, демонстрацию и пропаганду или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение в Украине введена административная ответственность.