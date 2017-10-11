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Президент Петр Порошенко принял участие в открытии памятной «Звезды Небесной Сотни» в Страсбурге у здания Совета Европы. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.  

Порошенко напомнил, что в октябре-декабре 2013 года миллионы украинцев вышли на центральные улицы Киева и других городов. «Они не требовали роста зарплаты или снижения налогов. Они требовали подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и открыть двери в Европу для Украины. Они четко знали, за что боролись. Это стало революцией Достоинства», - заявил Порошенко. Он напомнил, что из-за преступных действий предыдущей власти погибли Герои Небесной Сотни. «Они отдали жизнь за европейское будущее Украины», - сказал Президент.

По его словам, Евромайдан стал поворотным моментом, который привел к настоящему пробуждению украинцев как нации. «Нация, которая дорого платит за европейское будущее. Большая цена за будущее, чтобы объединенная Европа была стабильной, безопасной и мирной, была заплачена жертвой Небесной Сотни», - отметил Порошенко.

Украинская «Звезда Небесной Сотни» станет девятой, установленной на аллее. На ней нанесена надпись на французском языке: «В честь Небесной Сотни и всех граждан, которые манифестировали за Европу и ее ценности во время Евромайдан в Украине. «За вас правда, за вас слава и воля». Тарас Шевченко».

Проект «Европейские плиты» («Dalles de l'Europe») по установлению вдоль здания Совета Европы металлических плит с изображением звезды с памятной надписью, был основан в ноябре 2014 года. Установка плиты в честь Героев Небесной Сотни стала возможной благодаря совместным усилиям украинской общины Страсбурга, членов Постоянной делегации Украины в ПАСЕ и Постоянного представительства Украины при Совете Европы.

 
ForUm

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