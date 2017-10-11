Президент Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ отметил, что в Верховной Раде есть достаточно сил, чтобы разработать и принять закон, которым будет создан антикоррупционный суд. Об этом ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Уверен, что у нас будет достаточно сил, чтобы создать этот антикоррупционный суд», - отметил Президент и добавил, что говорит не только о коалиции, а обо всем парламенте.

По его словам, должен быть разработан компромиссный вариант, который ему представят, и он готов немедленно инициировать этот законопроект.

Президент отметил, что сейчас идет работа по поиску оптимальной формулы для создания этого важнейшего органа.

«Усилия по созданию антикоррупционного суда будут успешными, если будут учтены четыре составляющие: первое – качественное законодательство, соответствующее нормам украинской Конституции; второе – независимые, политически нейтральные и беспристрастные члены комиссии, которые будут осуществлять отбор судов; третье – профессиональные и добропорядочные кандидаты; четвертое – в обществе будет существовать доверие к новосозданному суду», - отметил Порошенко. По его словам, сегодня есть определенные вопросы к качеству зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов, в том числе и представленного рядом народных депутатов документа о создании антикоррупционных судов.

«Саамы большие вопросы вызывают предложенные народными депутатами положения о возвращении политическим органам – Верховной Раде, Министру юстиции, Президенту – существенного влияния на формирование состава такого суда. Недавний вывод Венецианской комиссии четко и недвусмысленно отметил недопустимость политического влияния на формирование антикоррупционного суда», - отметил Глава государства.

«Следовательно, сейчас необходимо объединение всех демократических политических сил и общественности и профессиональная работа с привлечением международных экспертов ради профессиональной наработки нового консолидированного законопроекта и проведение его через парламент», - сказал Президент.

Он добавил, что в то же время главная задача, которая стоит перед Украиной, – не только создать антикоррупционный суд, но и обеспечить справедливое судопроизводство в рамках единой обновленной судебной системы. «Сегодня вся украинская судебная система должно быть антикоррупционной. Это залог восстановления общественного доверия и укрепления общественного согласия», - отметил Президент.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине должна быть создана отдельная судебная антикоррупционная вертикаль в составе отдельного антикоррупционного суда, Кассационной инстанции антикоррупционной палаты в Верховном суде Украины и представительствами антикоррупционного суда на местах.