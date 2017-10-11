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Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко предложил создать оперативный отряд по ликвидации ЧС на востоке Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

«Учитывая рост рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в Донецкой и Луганской областях, постоянную опасность на линии соприкосновения и в зоне АТО, предложил на правительстве создать дополнительный отряд оперативного реагирования», - отметил Зубко.

Вице-премьер-министр привел пример Авдеевки и других населенных пунктов по линии ведения боевых действий, когда в прошлом и в этом году гражданские люди и службы не имели возможности выполнять ремонтные работы и восстанавливать жилье, социальные объекты за отсутствия доступа. «Работа такого современного оперативного отряда, который бы реагировал на вызовы, в дальнейшем может сократить расходы из резервного фонда госбюджета на выполнение спасательных работ и ликвидации последствий», - подчеркнул чиновник.
ForUm

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