Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко предложил создать оперативный отряд по ликвидации ЧС на востоке Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

«Учитывая рост рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в Донецкой и Луганской областях, постоянную опасность на линии соприкосновения и в зоне АТО, предложил на правительстве создать дополнительный отряд оперативного реагирования», - отметил Зубко.

Вице-премьер-министр привел пример Авдеевки и других населенных пунктов по линии ведения боевых действий, когда в прошлом и в этом году гражданские люди и службы не имели возможности выполнять ремонтные работы и восстанавливать жилье, социальные объекты за отсутствия доступа. «Работа такого современного оперативного отряда, который бы реагировал на вызовы, в дальнейшем может сократить расходы из резервного фонда госбюджета на выполнение спасательных работ и ликвидации последствий», - подчеркнул чиновник.