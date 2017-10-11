Президент Петр Порошенко во время выступления в ПАСЕ подчеркнул, что каждый день поступают все более тревожные известия о грубом нарушении прав человека на оккупированных Россией территориях, а вопрос об освобождении заложников и политзаключенных не продвигается. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Он напомнил об украинцах Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Романе Сущенко и многих других. По его словам, уже более двух лет Украина борется за освобождение 63-летнего Игоря Козловского, известного религиоведа, который остался в оккупированном Донецке, чтобы ухаживать за больным сыном. Также в неволе находится Станислав Асеев, журналист, который не боялся писать правду о жизни на оккупированном Донбассе.

«Таких личных историй украинских заложников более сотни. Более того, количество заложников на Донбассе только растет. Людей специально захватывают, потому что они граждане своего Украинского государства. И захватывают их с циничным расчетом: чтобы шантажировать Украину, которая никогда не покинет на произвол судьбы своих граждан – ни в Крыму, ни на Донбассе, ни в российских тюрьмах», - подчеркнул Президент.

Порошенко заявил, что системные репрессии превратили Крымский полуостров на остров несвободы и землю страха. «В оккупированном Крыму Россия применяет худшие практики советской репрессивной машины. Каждый, кто не принимает так называемого «воссоединения с Россией», становится жертвой произвольных задержаний, преследований, пыток, внесудебных казней и бесчеловечного обращения», - отметил Президент. Он напомнил, что недавно заместитель главы крымскотатарского Меджлиса Ахтем Чийгоз получил так называемый «приговор» от оккупационной власти. «Именно ему принадлежат слова о том, что в Крыму сейчас «судят тех, кто защищал законы страны, международные нормы, правила». Можно ли более точно описать ситуацию в Крыму, чем Ахтем Чийгоз в своем заключительном слове?» - отметил Порошенко.

Глава государства также напомнил о деле еще одного заместителя главы крымскотатарского Меджлиса – Ильми Умерова, который сначала почувствовал на себе методы российской «карательной психиатрии», а теперь оккупационный суд приговорил его к двум годам в колонии-поселении.

«Масштабы преступлений и правонарушений, совершенных оккупационными властями в Крыму, свидетельствуют о явном пренебрежении Россией, которая признана Генеральной Ассамблеей ООН государством-оккупантом, ее международно-правовыми обязательствами», - отметил Президент.