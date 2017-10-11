Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что информация российских СМИ о международном розыске ряда граждан Украины, в том числе народного депутата Владимира Парасюка не соответствует действительности, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Официально подчеркиваю, что согласно учетам Интерпола по состоянию на 11 октября 2017 года Парасюк и другие граждане Украины, которые фигурируют в публикациях российских СМИ, в международном розыске не находятся», - сказал он.

Министр отметил, что Интерпол, согласно уставу, не рассматривает дела военного, религиозного, политического и расового характера.

«В связи с очередной провокацией России МВД Украины направило обращение к генеральному секретарю Интерпола, в котором мы подчеркиваем недопустимость использования российской стороной механизмов МОУП - Интерпол для политического преследования граждан Украины», - отметил Аваков.

Напомним, народного депутата Владимира Парасюка и еще трех украинских граждан заочно арестовали в России за «нападения на диппредставительства» в 2014-2016 гг. и за «надругательство над российским флагом».