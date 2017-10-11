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10 октября. Картина дня 82

Фонд госимущества Украины утвердил сроки продажи пакетов акций ряда предприятий, в том числе Одесского припортового завода, Донбассэнерго, Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго. Соответствующий приказ 5 октября подписал и. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров, документ опубликован в газете Ведомости приватизации 11 октября.

В случае, если Кабинет Министров примет решение об условиях продажи, в ноябре ФГИУ планирует продать 68% акций ПАО Запорожский алюминиевый комбинат, 99,8% акций Херсонской ТЭЦ, а в декабре - 99,5% акций ОПЗ и 99,9% компании «Ориана», сообщает LIGA.net.

Также на декабрь запланированы продажи 25% акций Донбассэнерго, Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго.

Напомним, повторный конкурс по продаже 99,6% акций ПАО «Одесский припортовый завод» не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

2 марта ОПЗ возобновил свою работу после двухмесячного простоя.

 
ForUm

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