Президент Петр Порошенко во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отметил, что за последние три года поведение России по отношению к Украине не изменилось, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Глава государства отметил, что как бывший представитель Украины в ПАСЕ прекрасно понимает, какая ответственность лежит на плечах членов Ассамблеи, особенно в нынешних условиях проявлений крайнего популизма, многочисленных кибератак, прямой вооруженной агрессии и агрессивных информационных кампаний.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Украины со стороны ПАСЕ. Он напомнил, что три года назад уже выступал перед Ассамблеей. «Я бы искренне хотел выступать сегодня перед вами со словами о том, что война против моего государства уже завершена, что в рамках международно признанных границ Украины завершены военные действия и дерзкая оккупацию частей нашей суверенной территории. Что в Украине, на освобожденных территориях, обескровленных военными действиями тех, кто говорит, что «нас там нет» и оккупационным режимом, постепенно восстанавливается мирная жизнь. К сожалению, и через более чем три года со времени моего выступления перед вами, мы все еще не приблизились к этой перспективе», - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что за последние три года в действиях и поведении России ничего не изменилось, и совместными усилиями приходится продолжать поиск ответа на российскую агрессию. «Агрессию, которая превратилась в грубое наступление не только против Украины, а против прав человека в самом центре Европы. Россия продолжает нагло нарушать взятые на себя обязательства. Так же Москва продолжает нагло закрывать глаза на наши настойчивые призывы, на призывы международного сообщества вернуться в международное правовое поле», - подчеркнул Глава государства. Он напомнил, что эти требования четко зафиксированы и в резолюциях Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Однако Россия делает вид, что речь идет не о ней. Москва продолжает игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей. Ее войска до сих пор находятся на территории Украины - как в Крыму, так и на Донбассе. Оружие так же поставляется созданным Россией незаконным формированием», - отметил Порошенко.

Напомним, в октябре 2016 года Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюции по Украине с предложенными украинскими делегатами поправками.

Резолюция «Политические последствия конфликта в Украине» содержит требование к России вывести свои войска с территории Украины и осуждает нарушение прав человека в Крыму.