Комитет избирателей Украины призывает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции осуществить проверку 21 политической партии, деятельность которых может содержать признаки теневого финансирования. Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

«В отчетах этих политических сил указаны нулевые затраты на проведение уставной деятельности, однако они имеют постоянно действующие информационные ресурсы (как правило, страница в сети Интернет) и проводят другую оплачиваемую деятельность, что может свидетельствовать о теневом характере их финансирования», - отмечается в сообщении.

КИУ проанализировал отчеты политических партий за второй квартал 2017 года и обнаружил, что 70% партий не отметили никаких расходов за отчетный период (апрель-июнь). Так, «нулевые отчеты» подали 192 партии из всего 272, чьи отчеты доступны на сайте НАПК. Несмотря на формально нулевые расходы, 19 политических партий ведут активную деятельность. В частности, регулярно наполняют и поддерживают деятельность своих сайтов, организуют встречи с гражданами, проводят круглые столы, конференции и ведут другую деятельность, которая требует существенных денежных затрат.

Так, несмотря на нулевой отчет на региональном уровне активно ведет деятельность партия «Всеукраинское объединение «Черкасчане», которая представлена ​​в Черкасском облсовете и горсовете. Это же касается партии «Новые лица», которая активно работает на Киевщине. Кроме того, на Закарпатье проводит активную деятельность с использованием рекламных материалов «КМКС» Партия венгров Украины», которая представлена ​​в Закарпатском облсовете. Постоянно действующий сайт имеет партия «За правду и справедливость» Александра Мороза, где регулярно размещаются материалы и комментарии на актуальную тематику. Также активно партийные сайты работают у политических сил «Новое время», «Сам за себя», «Партии решительных общин», «социалистов» и др.

Часть партий не подали финансовые отчеты за второй квартал, но также проводят активную деятельность. Это касается политической силы «Движение новых сил Михаила Саакашвили», в которой активно работает и наполняется сайт где, в частности, освещается информация о региональных турах лидеров политической силы. При этом в отчете партии за I квартал указаны нулевые расходы. На сайте НАПК также не отражен отчет партии «Наша Украина», которая официально арендует коммунальное имущество в ряде регионов Украины.

«КИУ призывает политические партии объяснить источники происхождения средств для проведения соответствия деятельности, а руководство НАПК – инициировать проверку указанных партий. В случае выявления правонарушений такие действия могут квалифицироваться в соответствии со статьей 159 Уголовного Кодекса Украины, а именно представление партией заведомо недостоверных сведений в отчете партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Такие действия наказываются штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Перечень политических партий, деятельность которых может содержать признаки теневого финансирования:

Партия «Защитников Отечества» (нулевой отчет);

Политическая партия «Новое время» (нулевой отчет);

Политическая партия «Общественное движение «Народный контроль» (нулевой отчет);

Партия «Сам за себя» (нулевой отчет);

Политическая партия «Партия решительных граждан» (нулевой отчет);

Партия «Умная сила Украины» (нулевой отчет);

Селянская партия Украины (нулевой отчет);

Всеукраинское объединение «Черкасчане» (нулевой отчет);

«Социалисты» (нулевой отчет);

Украинская республиканская партия (нулевой отчет);

Партия «Справедливость» (нулевой отчет);

Политическая партия «Новая жизнь» (нулевой отчет);

Политическая партия «Родной дом» (нулевой отчет);

Всеукраинская партия духовности и патриотизма (нулевой отчет);

Зеленая экологическая партия Украины «Радуга» (нулевой отчет);

«За правду и справедливость» (нулевой отчет);

Партия свободных демократов (нулевой отчет);

Политическая партия «Новые лица» (нулевой отчет);

«КМКС» Партия венгров Украины (нулевой отчет);

«Движение новых сил Михаила Саакашвили» (отчет за второй квартал отсутствует на сайте НАПК);

«Наша Украина» (отчет за второй квартал отсутствует на сайте НАПК).