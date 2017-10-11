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Харьковские спасатели ликвидировали пожар на стоянке автосалона, где горело 4 автомобиля BMW. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

11 октября в 01:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на стоянке частного автосалона по ул. Латышева, 4 Киевского района Харькова. Горели 4 автомобиля БМВ. Сообщил о пожаре охранник автосалона.

К месту пожара выехало 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 15 спасателей. На момент их прибытия огнем были охвачены моторные отсеки и салоны автомобилей BMW X-6, BMW 7 и BMW 750, а также передняя часть автомобиля BMW X-5. Общая площадь пожара составила около 20 кв.м. Для ликвидации пожара пожарные использовали пену.

В 02:01 пожар был локализован, в 02:30 полностью ликвидирован. Причина пожара – занесение открытого источника огня. Убытки от пожара, а также годы выпуска автомобилей и их хозяева устанавливаются.
ForUm

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