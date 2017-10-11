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ПАО «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража выплатит НАК «Нафтогаз Украины» более десяти миллиардов долларов. Об этом в интервью DW сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«У нас есть уже много калькуляций, но проблема в том, что их слишком много, а сказать что-то конкретное пока очень сложно. Впрочем, мы ожидаем, что «Газпром» будет выплачивать нам очень значительную сумму. Речь идет о миллиардах долларов, если не о сумме более десяти миллиардов», – отметил он.

Витренко подчеркнул, что «Нафтогаз» не ожидает, что в результате принятия решения по искам о купле-продаже и транзите украинская компания что-то будет платить «Газпрому».

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».

«Нафтогаз» намерен увеличить сумму иска к «Газпрому» по транзитному контракту на 5 млрд долларов. 

 
ForUm

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