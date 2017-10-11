Российские госкомпании и предприятия в Крыму, несмотря на западные санкции, покупали программное обеспечение, производимое Microsoft Corp. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию, полученную из официальных документов.

Как выяснилось, попавшие под санкции организации Крыма и РФ закупили как минимум 5 тысяч продуктов Microsoft на сумму более 60 миллионов рублей.

Заказчиками, среди прочих, значатся концерн «Алмаз-Антей», который производит зенитные комплексы «Бук», а также государственный орган Главгосэкспертиза России, которая участвует в строительстве моста через Керченский пролив. Они купили продукцию Microsoft с открытой лицензией, которая требует раскрывать все реквизиты покупателя, сообщает «Украинская правда».

Полученные данные свидетельствуют, что во всех случаях поставки осуществлялись через третьих лиц.

Один из источников сказал в интервью Reuters, что «если сегодня выключить все программные продукты Microsoft в Крыму, 90% экономики полуострова просто остановится».

Агентство обратилось за объяснениями в сам Microsoft. Там заявили, что пока что изучают вопрос о поставках своих продуктов в обход санкций.