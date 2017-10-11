Кабинет Министров выделил 100 млн гривен на повышение уровня защищенности складов боеприпасов.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании в среду, передают Українські Новини.

Средства предусмотрено выделить из резервного фонда государственного бюджета.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. До 2 октября на территории склада наблюдались единичные детонации, а 3 октября взрывы полностью прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

28 сентября все эвакуированные вернулись в свои дома, кроме больных, эвакуированных из ЦРБ Калиновского района.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала.