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Кабинет Министров утвердил план мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017-2018 годы. Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании в среду.

Документ, в частности предусматривает разработку и направление до 2018 года на утверждение Верховной Рады законопроекта о перераспределении функций между Национальной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в сфере регулирования деятельности субъектов негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе с учетом необходимости введения надзора за деятельностью субъектов системы накопительного пенсионного обеспечения на основные оценки рисков, сообщают Українські Новини.

До этого же срока должен быть разработан и подан в Раду законопроект об усилении институционной и финансовой способности НКЦБФР в сфере регулирования и надзора за субъектами системы накопительного пенсионного обеспечения, повышении эффективности ее противодействия злоупотреблениям в финансовой секторе, в частности манипулированию и торговле инсайдерской информацией.

Кроме того, до 2018 года должны быть подготовлены и направлены в Раду законопроекты о критериях отбора негосударственных пенсионных фондов - субъектов второго уровня системы пенсионного обеспечения; о создании условий для свободного движения капитала; о введении новых финансовых инструментов для инвестирования; об обеспечении прозрачности деятельности и отчетности субъектов системы накопительного пенсионного обеспечения; об усовершенствовании требований к компаниям, управляющим пенсионными активами; об определении правил отбора и замены негосударственного пенсионного фонда, в котором учитываются страховые взносы, в систему накопительного пенсионного обеспечения.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, 8 октября документ одобрил Президент Петр Порошенко. 10 октября закон опубликован в «Голосе Украины».

11 октября закон вступил в силу
ForUm

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