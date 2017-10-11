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В случае отказа «Газпромом» выполнять решение Стокгольмского арбитража, на его зарубежные активы будет легко наложить взыскание. Об этом в интервью DW сообщил коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«В отличие от российского государства, «Газпром» является юридическим лицом. Соответственно, оно имеет за рубежом активы, на которые можно достаточно легко наложить взыскание. В любой стране, которая ратифицировала Нью-Йоркскую конвенцию об исполнении решений арбитражей, можно прийти и наложить взыскание на активы», - отметило он.

По словам Витренко, таким активом может стать газ, поставляемы в Европу.

«Несмотря на то, что «Газпром» будет подавать апелляцию, мы ожидаем, что компания вынуждена будет выполнить решение арбитража, в отличие от дел, когда фигурантом иска является Россия, и она имеет так называемый суверенный иммунитет, и соответственно с нее гораздо сложнее взыскать любые суммы», - отметил Витренко.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».

«Нафтогаз» намерен увеличить сумму иска к «Газпрому» по транзитному контракту на 5 млрд долларов. 
ForUm

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