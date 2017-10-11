Во Львовской областной клинической больницы 10 октября от отравления грибами скончалась 59-летняя жительница села Бортники Жидачевского района. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на утро 11 октября, в медицинских учреждениях Львовской области с диагнозом «отравление грибами» находятся восемь пострадавших: жители Львова и трех районов области.

В крайне в тяжелом состоянии 15-летний житель Радеховского района, его родители также находятся в больнице в тяжелом состоянии. Состояние всех остальных пострадавших - тяжелое.

Напомним, шесть человек, в том числе, целая семья из Радеховщины попала в реанимацию Львовской областной клинической больницы с подозрением на отравление грибами.

9 октября вечером умер 73-летний мужчина с Радеховского района, а ночью – 79-летняя женщина цыганской национальности, которую госпитализировали с Жидачевского района.

Всего с 1 октября текущего года в медицинские учреждения области с отравлением грибами госпитализированы 11 человек.