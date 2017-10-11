Вчера, 10 октября, Орджоникидзевский районный суд города Запорожья избрал меру пресечения в виде личного обязательства бывшему мэру Запорожья Александру Сину, сообщает перс-служба суда.

Отмечается, что суд рассмотрел ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сина, подозреваемого в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

«Заслушав мнения участников процесса, исследовав материалы ходатайство, суд применил к Сину меру пресечения в виде личного обязательства, обязав его являться по каждому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или в суд», – говорится в сообщении.