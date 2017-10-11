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Американские следователи выявили новые подробности кровавой стрельбы в Лас-Вегасе: нападающий подготовил специальные зажигательные пули для стрельбы по крупному резервуару с реактивным горючим неподалеку от соседнего аэропорта, однако не попал ими в танкер.

Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

«Нападающий в Лас-Вегасе - Стивен Пэддок стрелял специальными «зажигательными» пулями по резервуару с горючим объемом в 2 тыс. тонн, что, по версии следователей, было попыткой спровоцировать взрыв», - говорится в материале.

При этом сообщается, что патроны со специальными пулями, предназначенными для воспламенения места, куда они попадают, были найдены в гостиничном номере, снятом нападавшим. Остатки пуль были также обнаружены в почве непосредственно возле резервуара, который находится рядом с международным аэропортом Маккеррен, сообщает Укринформ.

Ранее сообщалось, что Пэддок стрелял по резервуару с реактивным горючим, дважды попав в него обычными патронами, когда он одновременно расстреливал людей на концерте с 32 этажа своего отеля. При этом не отмечалось, что нападавший использовал специальные зажигательные пули.

Напомним, 1 октября на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По последним данным, число погибших составило 59 человек, еще 527 получили ранения. 

Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. Им оказался оказался 64-летний Стивен Пэддок из Мескита (штат Невада). В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.

Ответственность за стрельбу взяли на себя террористы ИГИЛ. Однако в ФБР заявили, что на данный момент не обнаружили никакой связи между Пэддоком и ИГИЛ.

Граждане Украины во время стрельбы не пострадали.
ForUm

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