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Приморский районный суд Одессы 10 октября избрал меру пресечения в виде личного обязательства бывшему заместителю городского головы Зинаиде Цвиринько, которую подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель детей в лагере «Виктория», сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что прокуратура области в своем ходатайстве ориентировала суд на определение меры пресечения для указанного лица в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокуратурой решается вопрос об обжаловании указанного судебного решения в апелляционной инстанции.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

19 сентября Цвиринько подала в отставку.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 28 сентября Одесский апелляционный суд отпустил Наталью Янчик на поруки

В связи с пожаром также три одесских чиновника отстранены от занимаемых должностей. 
ForUm

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