Президент Чешской Республики Милош Зееман, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предложил решить вопрос с помощью выплат Украине.

В ответ на это в МИЖ заявили, что Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой.

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал выступление Земана срежиссированным.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом он заявил в Ужгороде во время встречи с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что ездить в Россию целесообразно только разведчикам и шпионам.

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали председателя делегации Кипра Стеллу Кириакидис.

Закон о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым на год продлевается особый статус ОРДЛО, вступил в силу.

В Евросоюзе настаивают на необходимости создания отдельного Антикоррупционного суда и готовы помогать с отбором судей. Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Украине на вопрос о позиции ЕС по антикоррупционному суду после публикации заключения Венецианской комиссии.

Государственная пограничная служба решила ограничить количество приграничных консультативных встреч с россиянами из-за похищения 2 пограничников в Сумской области.

Украина намерена завершить программу сотрудничества с Международным валютным фондом в 2018 году и получить очередной транш до конца 2017 года. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк.

Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе – почти 2 миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. По оценкам специалистов, от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец.

Российские пограничники задержали за нарушение границы на луганском направлении, предположительно, военнослужащего украинской армии.

В свою очередь штаб антитеррористической операции отрицает задержание российскими пограничниками украинского военнослужащего Вооруженных сил за нарушение границы в Луганской области.