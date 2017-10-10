Испанская полиция готова немедленно задержать лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, если он объявит независимость автономии от Испани. Об этом пишет The Іndependent со ссылкой на источники, знакомые с планами правительства.

По словам собеседника агентства, окончательное решение о действиях силовиков еще не принято.

Однако в Каталонии дислоцированы офицеры полиции Испании, которые готовы присоединиться к рейду, если каталонская полиция попытается защитить Пучдемона, сообщает УНИАН.



Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным. Так, «за» проголосовали 90,18%, «против» - 7,83%, еще 1,98% ничего не написали на бланке голосования.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума, в которых пострадали около 900 человек.

Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии.