Международный валютный фонд прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2017 году на 2% при потребительской инфляции на конец года в размере 10%. Об этом говорится в октябрьском докладе Фонда о перспективах развития мировой экономики, опубликованном на официальном сайте МВФ.

Ранее, в своих апрельских прогнозах, Фонд обнародовал аналогичные показатели ожидаемого роста ВВП Украины в текущем году и инфляции на конец периода.

Прогноз для Украины на 2018 год также остался неизменным – с ростом ВВП на 3,2% при инфляции на конец периода в размере 7%, сообщает УНИАН.

Дефицит текущего счета платежного баланса, по прогнозам МВФ, составит 3,3% ВВП в 2017 и 3% ВВП в 2018 году.

Показатель безработицы Фонд ожидает на уровне 9,5% и 9,3%, соответственно.

Как ранее сообщал ForUm, проект госбюджета-2018 предусматривает экономический рост Украины в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7%.

Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 6% рост реального ВВП до 3%.

Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине на уровне 10% в 2017 году.