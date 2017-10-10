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По факту посягательства на жизнь сотрудника прокуратуры Черниговской области зарегистрировано уголовное производство, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуру через приемную обратился заявитель, который во время его приема начальником отдела организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов проявил агрессию, без объяснений причин своих действий, с помощью топора нанес ей несколько ударов по голове, чем причинил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы.

Работника прокуратуры госпитализированы в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи.

Непосредственно после совершения преступления злоумышленник задержан.

Сведения по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей внесены в Единый реестр досудебных расследований (ст. 348 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас органом досудебного расследования проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, которые являются существенными в уголовном производстве, установлена ​​личность подозреваемого, который задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ход следствия находится на контроле руководства прокуратуры Черниговской области.

     
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