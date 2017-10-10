Европарламент предлагает конкретные меры в поддержку стран «Восточного партнерства», в особенности Украины, Молдовы и Грузии.

Об этом говорится в утвержденной во вторник комитетом ЕП по иностранным делам резолюции, которая содержит рекомендации руководящим институтам ЕС касательно разработки повестки дня и решений саммита «Восточного партнерства», который пройдет 24 ноября в Брюсселе, сообщает Укринформ.

В частности, европарламентарии поддерживают создание так называемой модели «Восточное партнерство +» для стран, которые достигли существенного прогресса в проведении реформ, направленных на сближение с ЕС, с целью создания возможностей в присоединении к таможенному и энергетическому союзам, к Шенгенской зоне, отмены тарифов за роуминг, а также привлечения к совместной политике безопасности и обороны ЕС.

Кроме этого, в проекте документа речь идет о создании трастового фонда для Украины, Грузии и Молдовы, который должен обеспечить частные и государственные инвестиции в социально-экономическую инфраструктуру этих стран.

ЕП также поддерживает проведение дальнейших экономических реформ в странах «Восточного партнерства», включая ликвидацию монополий, ограничение роли олигархов, предотвращение отмывания денег и уклонения от налогообложения.

Кроме того, подчеркивается необходимость продолжения давления на Россию с целью решения конфликтов в Восточной Украине и восстановления суверенитета на оккупированных территориях: Украины в Крыму, Грузии в Абхазии и Южной Осетии и Молдовы в Приднестровье.

Профильный комитет законодательного органа ЕС поддерживает и развертывание вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на востоке Украины.

Как планируется, проект резолюции будет проголосован на пленарной сессии Европарламента в ноябре.